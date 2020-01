Tre mord voksede til 180 forbrydelser

Efterforskningen af et tredobbelt mord fik lavinen til at rulle i den lille landsby Venslev i Hornsherred. For mordene var ikke det eneste, som landsbybeboerne havde på samvittigheden. Mere end 30 personer blev anholdt ved en storstilet politiaktion. Nu er et nyt værk om Venslevrøvernes regime på trapperne

Natten mellem den 16. og 17. januar 1842 begav to unge mænd fra Venslev sig ud på en længere gåtur.

De spadserede ca. ti kilometer og kom til landsbyen Ejby i det sydlige Hornsherred, hvor de brød ind hos en familie på tre, dræbte manden, hans kone og deres søn og stjal deres penge. De to unge drabsmænd gik hjem til Venslev igen, og de lokale myndigheder måtte give fortabt i forhold til at finde ud af, hvem gerningsmændene var.

Fra København blev politimanden Peter Munthe Brun derpå sendt ud for at opklare mordene. Han slog sig ned på kroen i Skibby og startede sin efterforskning, og inden længe fandt han de to mordere. Men han stoppede ikke dér, for i løbet af efterforskningen kom det frem, at byen, hvor morderne kom fra, var én stor røverrede, som havde været berygtet på egnen gennem 30 år.

I en razzia lykkedes det for politiet at anholde 30 personer på en gang, og yderligere 11 personer kom til, efterhånden som sagen blev trevlet op.

Denne rædselsvækkende historie har 39-årige Søren Møgelvang Jensen afdækket i alle detaljer, og han er for tiden i fuld gang med at lægge sidste hånd på en hel bog om Venslevs dystre fortid. Overskriften lyder - ’En landsbys bekendelser – Historien om Venslevrøverne’ – og han har skrevet beretningen på baggrund af gamle håndskrevne rets-udskrifter fra Rigsarkivet.

Arbejdet har taget flere år, for han har gjort det ved siden af sit job – han arbejder inden for kommunikation og marketing, men til maj kan han udgive bogen om, hvordan Venslev i uhørt omfang var præget af mord, vold og forbrydelser i 1842.

I alt endte den københavnske politimand med at afdække 180 forbrydelser. 41 kriminelle blev dømt, og to blev henrettet ved halshugning. Den ene af de dødsdømte fik efter halshugningen sat sit hoved på en stage og kroppen parteret. Til skræk og advarsel for andre.

I alt endte ca. en tredjedel af Venslevs beboere bag lås og slå.