Gennemsnitlig trafik per hverdag (grøn), samt gennemsnitlig trafik per dag (blå). Kilde: Fjordforbindelsen.dk

Trafikken stiger på betalingsbro

Der er fortsat langt op til den forventede - og økonomisk nødvendige - trafikmængde. Men udviklingen er klar: Flere krydser Roskilde Fjord via Kronprinsesse Marys Bro

Lokalavisen Frederikssund - 12. juni 2020 kl. 09:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høj sol og en forlænget weekend betød, at ekstra mange satte kursen mod sommerhuset i pinsen, hvor der fredag den 29. maj blev kørt 4.333 ture over Kronprinsesse Marys Bro. Dermed blev der sat ny rekord, som tidligere var på åbningsdagen i september 2019 med 4.064 ture.

"Det gode pinsevejr har været en fantastisk mulighed for at tage et par dage i sommerhus, og dermed over Kronprinsesse Marys Bro. Samtidig ser det ud til, at mange har benyttet den forlængede weekend til at køre en tur ud i sommervejret, og fået lejlighed til at prøve vores nye bro," siger Leif Tullberg, bestyrelsesformand i Fjordforbindelsen Frederikssund.

Ud af de 4.333 køretøjer var 3.595 af dem personbiler, hvilket i sig selv også er en rekord (3.587 på åbningsdagen). Sideløbende blev der i pinsedagene også sat rekord for antal motorcykler og lastbiler.

Højeste trafikniveau siden åbningen

Overordnet set var trafikken stabil hen over vintermånederne, men faldt med cirka 30 procent som følge af corona-krisen. I takt med, at samfundet er på vej tilbage mod normalt niveau, ses en stabil vækst i trafikken, som nu har passeret niveauet før corona-krisen.

"Der har været en jævn stigning i trafikken siden uge 12, og ligesom i resten af landet er trafikanterne nu ved at være tilbage på vejene. Vi har derudover haft en forventning om, at sommerhustrafikken vil bidrage til endnu flere ture over Kronprinsesse Marys Bro, og det ser ud til at holde stik," siger Kasper Rosenstand, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

"Kronprinsesse Marys Bro har været med til at aflaste trængslen i hele området omkring Frederikssund, hvor der nu er to broer at vælge imellem over Roskilde Fjord. Der er selvfølgelig stadig et stykke vej op til målsætningen på cirka 8.000 daglige biler i 2025, men det går den rigtige vej. Uanset om man benytter den nye bro, så vil man mærke den positive effekt, som den har haft på trængslen, og jeg er utrolig glad for at se, at det nu også kommer de mange sommerhusgæster og besøgende til gode," siger Leif Tullberg.

Trafiktal siden åbningen af Kronprinsesse Marys Bro kan ses på https://fjordforbindelsen.dk/trafikant/trafiktal

pressemeddelelse