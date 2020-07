Tirsdag var første træningsdag: Fodboldklubber i Herredet går sammen

"Det har været længe undervejs, fordi vi ville sikre os, at det var det rigtige, vi gjorde, og at alle led var med i processen i begge klubber, så det ikke falder til jorden efter kort tid. Det er set før, og det er også tidligere sket for os selv i samarbejdet med Dalby. Men jo længere vi er kommet i processen, jo mere tydeligt har det også stået for os, at vi som klubber minder meget om hinanden," lyder det fra JIK-formand Lennie Hansen.

"Vi skal fortsat dyrke det lokale. Men vi må også erkende, at det er blevet sværere og sværere at fastholde spillerne. Derfor begyndte vi med børneholdene, og da det virkede, så fortsatte vi det i ungdomsafdelingerne. Og nu er vi egentlig nået dertil, hvor alle vil blive taberne, hvis man vil splitte hold ad, som har spillet sammen i syv-otte år, fordi de som seniorer skal til at vælge enten Jægerspris eller Skibby. Enten risikerer man at alle vælger én klub, eller at det kommer det stort frafald. På den her måde undgår vi det, samtidig med, at vi egentlig forventer at kunne løfte holdene sportsligt, samtidig med, at det sociale er med. Vi skal ikke have et førstehold, der stikker helt af," siger Lennie Hansen til Lokalavisen.