Tilbyder gratis sorg-samtaler i krisetid

"Det handler om at bearbejde sorgen i stedet for at forsøge at skubbe den væk eller lade den overtager dit liv. Det er uanset, om sorgen udspringer af en skilsmisse, af sygdom, af at have mistet en ægtefælle, eller noget andet.Min erfaring er, at folk både har behov for at kunne tale med de nærmeste, når man er i en sorgproces, men også for at tale med nogen, der ikke er - undskyld udtrykket - sovset ind i det, men som på en empatisk måde kan være med til at hjælpe én videre i processen. Begge dele er svært lige nu, hvor man ikke kan være sammen på den måde. Men selv om det selvfølgelig er noget andet at sidde overfor hinanden, kan man sagtens have en empatisk samtale i telefonen eller via Facetime," lyder det fra Janne Vagn Nielsen.