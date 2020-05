Tidligere specialskole kan blive børnehus

Meget tyder på, at det bliver den tidligere specialskole Kølholm på Marbækvej i Frederikssund, der efter en ombygning skal løse problemet med for få pladser i forhold til antallet af børn i de lokale daginstitutioner.

Som Lokalavisen tidligere har kunnet berette, har Opvækstudvalget sagt god for, at man midlertidigt kan anvise forældre fra Frederikssund Syd pladser enten i Frederikssund Nord eller i helt andre byer i bestræbelserne på at overholde pasningsgarantien.

I første omgang kan der ifølge referatet fra det seneste møde i udvalget midlertidigt placeres pavilloner på Kølhoms grund, der kan rumme op til 80 såkaldte enheder. Da der opereres med forskellige behov afhængigt af, om der er tale om et vuggestuebarn eller et børnehavebarn, opereres der med enheder i stedet for et bestemt børnetal.

Samtidig er det planen, at Kølholm skal bygges om, så det står færdigt som nyt børnehus inden udgangen af 2021. Endvidere skal administrationen udarbejde forslag til endnu et børnehus, der skal godkendes politisk til september.