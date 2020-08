Thiesen til minister: Fjern nu bro-afgift

Selv om brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro er en del af en politisk aftale på Christiansborg, bør partierne under de kommende infrastrukturforhandlinger blive enige om at skrotte dén del af aftalen.

Sådan lød budskabet onsdag eftermiddag fra Nye Borgerliges Mette Thiesen til transportminister Benny Engelbrecht (S).

“Ministeren henviser igen og igen til den aftale, der blev indgået. Men vi var ikke på Christianborg dengang, og derfor står vi frit i forhold til, at vi forventer at alle prioriteringer kan komme i spil under forhandlingerne,” siger hun til Lokalavisen og fortsætter:

“Ud over, at det i sig selv vil være fornuftigt at fjerne brugerbetalingen, fordi det ikke hører nogen steder hjemme, kan man jo også se, at hele fundamentet har været helt skævt. Trafiktallene er jo ikke i nærheden af det forventede, og dermed skrider finansieringen jo. Når man så samtidig har muligheden for at finansiere broen i en kommende aftale om infrastrukturen, hvor der bliver brugt virkelig store summer, så er det oplagt, at man benytter den mulighed,” siger Mette Thiesen.

Forud for valget i 2019 erklærede flere nordsjællandske Folketingskandidater deres modstand mod brugerbetalingen. Ikke mindst Nye Borgerlige:

“Vi knokler sådan set bare på og holder fast. Men det vil da være en hjælp, hvis man oplever, at også andre - som eksempelvis Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet - vil holde lige så meget fast i modstanden, nu hvor de så rent faktisk er blevet valgt,” siger Mette Thiesen