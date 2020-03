Se billedserie En glad Danmarksmester efter det stod klart, at guldmeldaljen var hjemme. Foto: Privat

Theis er bueskytte i verdensklasse: - Man skal have lyst til at nørde

43-årige Theis fra Jægerspris er bidt af bueskydning. Det, i en sådan grad at han nu kan kalde sig for danmarksmester og - muligvis- verdensrekordindehaver

21. marts 2020

Jægerspris Theis samler en pil op, og sætter den fast på buestrengen. Han hæver buen op, og trækker strengen tilbage, helt tæt på sit ansigt. Koncentrationen lyser ud af hans mimik, mens han, med siden til, sigter med tre fingre på strengen. Han slipper. Pilen flyver afsted og rammer skiven perfekt.

Det kunne være taget ud af en Robin Hood-film. Der er dog langt fra højmiddelalderens skove i England til hallen i Tåstrup, hvor 43-årige Theis Thormod Hjort befinder sig til DM i bueskydning. Faktisk er det noget mindre actionpræget, selvom spændingen også er stor i Tåstrup-hallen.

"Vi var nogle stykker, som stillede op til DM for Frederikssund Bueskytteforening (IF 1864 Bueskydning Frederikssund, red.) i begyndelsen af marts, kort før alt blev lukket ned," fortæller Theis, der i disse dage har inddraget stuen på matriklen i Jægerspris til hjemmearbejdsplads.

Med andre ord er arbejdsdagen på kontoret i en større entreprenørvirksomhed i Hillerød skiftet ud med gulstensvillaen og familien, som blandt andet tæller hustruen Camilla og de tre yngste hjemmeboende børn, der forsøger at opretholde aktivitetsniveauet trods corona-situationen udenfor.

Familiens drenge er trukket ud i haven med en knaldrød frisbee, som de kaster til hinanden. Måske efter opfordring fra forældrene. Imens har Theis for en stund sluppet musen på spisebordet, hvor kulørte plastikkrus, et keramikkaffekrus, en termoflaske med kaffe og de daglige vitaminpiller blander sig med en stationær og en bærbar computer.

Det er et billede på, at intet er, som det plejer at være hjemme i huset på Gyvelkrogen.

Henter point ved at være i god fysisk form

Men når det ikke er familien, jobbet som ingeniør, den 900 kvadratmeter store have eller båden i Kignæs Havn, der optager ham, så står den på bueskydning, hvor et Danmarksmesterskab og - måske - en verdensrekord, er de seneste bedrifter, Theis kan bryste sig af.

Bueskydning stiller krav til ens mentale formåen. Noget, som i den grad appellerede til Theis, da han for små tre år siden kastede sig ud i diciplinen.

"Jeg har for flere år siden gået til riffelskydning. Men da jeg på et tidspunkt ville starte til noget sammen med min søn Magnus, kom interessen for skydning tilbage, denne gang bare med bue og pil. Så nu skyder vi sammen en dag om ugen i Frederikssund, og derudover skyder jeg for mig selv yderligere to gange om ugen. Samtidig skubber det mig til at få løbet og styrketrænet," fortæller Theis og fortsætter:

"Det fede er, at jeg vedligeholder mig selv, det er nødvendigt, hvis man skal klare sig godt indenfor bueskydningen. Man kan hente nogle point ved at være i god fysisk form."

Men den fysiske form kan ikke stå alene. Ifølge Theis har ens mentaltilstand også en del at sige, når man skyder med bue og pil.

"Efterhånden har jeg lært at have is i maven. Ret hurtigt lærte jeg at skyde godt. Men i finaleskydninger har jeg haft svært ved at holde hovedet koldt. Det har mentaltræningen hjulpet på."

Theis uddyber:

"Jeg har lært at hoppe ind i mig selv, for det er nødvendigt i bueskydning. Man skal visualisere et sted, hvor der er ro, og hvor man har det godt. Endelig har jeg fundet ud af, at dét der virker bedst er, når jeg siger til mig selv, at det er ok at hjertet slår lidt hurtigere nu, og at jeg kan mærke min puls. Det tror jeg i virkeligheden har gjort den store forskel. "

Alt lykkedes

Da Theis vandt DM var det i disciplinen Barbue, som kort fortalt er bueskydning uden hjælpemidler i form af sigte, stabilisator eller andet udstyr påmonteret. Buen er ikke lavet af træ, men af kunststofmaterialer.

Ifølge Theis er bueskydning som udgangspunkt ikke publikumsvenligt. Ved DM i Tåstrup havde der alligevel sneget sig et element af spænding ind.

"Hovedskydningen tager fire timer. Det går langsomt, og er ikke noget man ligefrem tager sine børn med for at kigge på, for så meget sker der ikke." Theis griner og forklarer, at han efter hovedskydningen gik videre til 16. delsfinalen. Og her fik spændingsmomentet til gengæld et nøk opad.

"Finaleskydning er rimeligt spændende, når der hele tiden er to som skyder - mand mod mand. Normalt har man 120 sekunder til tre pile, men til DM skulle den ene skytte skyde på 20 sekunder, hvorefter tiden gik i gang hos modstanderen. Det giver et enormt pres, for der er ikke tid til, at noget driller. Her kommer der virkelig nerver og puls på, og det kan vende helt op og ned på tingene. Det stiller større krav til ens mentale formåen. Til sidst stod jeg og skød om guld- og sølvmedaljen."

Alt lykkedes for Theis, som dermed kunne kalde sig for indendørs danmarksmester i bueskydning i disciplinen Barbue.

"Det var bare fedt. 'Så fik jeg også den,' tror jeg, at jeg tænkte," fortæller Theis. På spørgsmålet til, hvad der gør sporten spændende svarer han :

"Jeg synes, det er spændende at sigte mod at lave det perfekte skud. Præcisionen og kontrol er vigtig. Bueskydning appellere meget til min detaljeorientering. Jeg har ikke brug for krudt og larm som ved riffelskydning."

Verdensrekord?

Til april får Theis at vide, om han med sine 566 point ud af 600 mulige bliver indehaver af verdensrekorden i bueskydning.

"En svensker havde oprindeligt lavet en verdensrekord på 552 point. Men den tangerede jeg ved et stævne i Hillerød i februar med 555 point.Ved DM kom jeg så op og fik 566 point. Det var for mig det mest tilfredsstillende. Der skød jeg det bedste jeg nogensinde har skudt, og det overskyggede faktisk mit danmarksmesterskab. Jeg er stolt af det resultat, og nu er jeg virkelig spændt på, om det ender med at være en verdensrekord."

Verdensrekord eller ej, Theis fortæller, at interessen for bueskydning er mere end en sport :

"Jeg nyder, at når jeg går ind på skydebanen, kan komme væk fra en travl hverdag. Så snart jeg træder ind på skydebanen, skal jeg bare kigge på skiven og lukke alt andet ude. Man får tømt hovedet, for man er tvunget til at koncentrere sig. Det kan være et tiltrængt pusterum. Mobilen skal slukkes eller sættes på flytilstand. Jeg er meget disciplineret omkring dette. Det skal være sådan, at hvert eneste skud skal være et godt skud, ellers får jeg indarbejdet dårlige vaner. Jeg er meget ambitiøs," siger Theis.

Han fortæller, at alle kan lære at skyde med bue og pil.

"Alle kan lære det. Men man skal have lysten til at bruge hovedet. Den første måned, når man lige er startet, bliver man øm i kroppen. Der er teknik i, hvordan man skal stå, og det tager tid at lære og at bygge op. Man skal have indarbejdet mange kontrolpunkter, som at have kropsholdningen i balance, benstillingen og skuldrene på plads og sørge for at kigge på den rigtige side af buestrengen. I det hele taget skal man have lysten til at nørde det og til at gå i dybden med detaljerne," forklarer Theis som gætter på, at han vil fortsætte til bueskydning mange år endnu:

"Om fem år er jeg sikker på, at jeg også synes det er sjovt."