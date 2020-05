Alle skal kende turen langs fjorden mellem de to broer, inden anlæggelsen af en ny sti skal diskuteres i Teknisk Udvalg. Derfor vil medlemmerne af udvalget nu gå turen sammen.

Teknisk Udvalg på tur langs fjorden

Lokalavisen Frederikssund - 12. maj 2020 kl. 14:12

De syv medlemmer af Teknisk Udvalg tager inden sommerferien en vandretur langs fjorden mellem de to broer for at danne sig et førstehåndsindtryk af stierne

Af Anne Lønstrup

Frederikssund I mange år har det været et ønske, at man kunne gå langs fjorden sydpå fra den gamle Kronprins Frederiks Bro. Med Kronprinsesse Marys bro er tanken om en gangsti mellem de to broer igen kommet op, og Teknisk Udvalg havde sagen på dagsordenen på sit sidste møde.

"Nu da vi fik en ny bro, blev det endnu mere aktuelt at kunne gå fra den gamle bro og sydpå til den nye. Vi fik på mødet en god diskussion om, hvad der i givet fald skal gøres for at sikre en god sti hele vejen," siger Tina Tving Stauning (A), der er formand for Teknisk Udvalg.

Hun fortæller, at der nogle steder på den godt fem kilometer lange strækning er en fin trampesti, mens det andre steder er næsten umuligt at komme frem. Enten fordi stien er smal og svær at færdes på, fordi den går ind over private havestykker eller fordi der står et raftehegn på tværs.

"Ikke alle medlemmerne af udvalget havde været på gå-ben fra bro til bro, så derfor aftalte at vi at gå turen inden sommerferien, når vejr og coronakrise tillader det," siger Tina Tving Stauning.

Bid for bid

Hun forventer, at forbedringen af stien kommer til at foregå i etaper.

"Det kommer til at koste noget, men det ER et stort ønske at kunne gå langs vandet og nyde den smukke fjord, så bare det at kunne komme i gang med stien en bid ad gangen, ville være godt. Vi har jo også den udfordring, at hvis vi gerne vil lave noget, skal vi have det ind i den 10-årige investeringsplan, som revideres hvert år," siger hun.

Strækningen langs fjorden mellem de to broer er ca. 5,5 km. Heraf er ca. 2,5 km uden anlagt sti. På de resterende ca. 3 km er der anlagt sti med grus eller fast belægning.