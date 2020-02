Teaterforening klar med ny forestilling

Horns Herred Dilettanterne, tidligere Teaterforeningen Kreds 57, er klar med forestillingen 'I grevens fodspor kommer arvinger'. Det er et lystspil i to akter skrevet af Margit Jensen som opføres på Produktionsskolen i Skibby.

Årstallet er 1950, og her mangler hverken grever eller en fattig kunstner. Vi er på et bedre gods, hvor grevinden regerer over butler Haraldsen, som springer efter hendes mindste vink... eller gør han?