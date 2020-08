Tanya udstiller i biografen

Tanya Jensen hører ikke til de kunstnere, der har malet og tegnet fra barns ben. Hun begyndte først at interessere sig for kunst som voksen. Hun elsker at eksperimentere med forskellige udtryksformer. Hendes billeder er fantasifulde, drømmende og anderledes, og hun er en efterspurgt udstiller. Hun har omkring 60 udstillinger i København og på Sjælland bag sig, skriver Slangerup Bio i en pressemeddelelse.