Der er skabt små stier gennem tangen, så man kan passere den nogle steder

Tang deler vandene

Året har budt på store mængder tang på stranden i Kulhuse. En skændsel mener nogle - andre bakker op om at lade tangen ligge.

Lokalavisen Frederikssund - 23. juli 2020 kl. 16:44 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommer rimer på sol.

Og badeture.

Nogle gange i hvert fald.

Hvis altså man kan holde lugten ud og sparke sig gennem tang-dyngerne.

Sådan har situationen været på én af kommunes to Blå-Flag-strande, hvor store mængder tang har gjort det til en blandet fornøjelse at nyde sommeren på stranden.

Allerede i slutningen af juni henvendte Kulhuse Netværk sig til byrådet i håb om at få fjernet tang på stranden.

"Kære kommunalbestyrelse og Borgmester John Schmidt Andersen hvornår og hvor hurtigt løser I opgaven med oprensning af stranden for tang, så vi og vores/ Frederikssunds Kommunes turister fortsat kan benytte vores strand? Og vi fortsat forbliver en Blå flag strand?" lød det blandt andet i henvendelsen.

Og debatten er fortsat i især samme netværks Facebookguppe samt i gruppen Frederikssund Under Overfladen, efter borgmester John Schmidt Andersen (V) i et debatindlæg svarede, at Frederikssund Kommune ikke fjerner tang.

"Det skyldes, at opskyllet tang er en del af stranden og en del af naturen. Den opskyllede tang udgør i sig selv et lille økosystem, der kan veksle mellem vådt og tørt og er levested for små krebsdyr og insekter."

Det fik debatten til at dele sig i to spor:

Et, der handlede om, hvorvidt det er badegæsterne, der enten skal affinde sig med tangen og måske oven i købet gå på biologisk opdagelse i den - eller om den helt eller delvist skal fjernes fra stranden.

Og så et andet, der har handlet om, hvorvidt det virkelig er hensynet til naturen eller det faktum, at der ikke er afsat penge til tang-rydning på stranden, der er årsagen til, at Frederikssund Kommune har undladt at fjerne den.

Både-og Også Dansk Naturfredningsforening har været inddraget i diskussionen, da flere havde spurgt foreningen om holdningen til at lade tangen blive eller få den fjernet.

Svaret herfra blev et både-og:

"Tangen har haft sin funktion i vandet og får en anden funktion, når den havner på stranden. På stranden bliver tangen levested for en masse organismer - som er føde for andre som fx fugle og biller.

På stranden generelt er der altså én biodiversitet, men en anden end i vandet, i skoven og på marken. Ud fra vort ønske om at virke til gavn for natur og miljø, opfatter DN Frederikssund altså den opskyllede tang, som en del af en fødekæde. Vi har imidlertid også et mål om at give adgang til kysten og mulighed for en tur i vandet.

Disse mål kan forenes på en god måde ved, at rydde en passage.

Tang, der nedbrydes, rådner og udvikler svovlforbindelser (råddent æg). Bliver tangen ildelugtende, bør kommunen lige komme og rense stranden for tang - så alle kan nyde stranden og adgangen til fjordens vand - og i øvrigt lade tangen ligge på stranden," skriver Danmarks Naturfredningsforening således i et svar til de mange henvendelser.