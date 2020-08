Syhjørnet har rundet skarpt hjørne

"Det er virkelig kvindedomineret. Nu har jeg undervist i 40 år, og så vidt jeg lige kan opgøre, har der været en mand for hvert årti. Aaaarh. Et år var der faktisk to drenge, der havde meldt sig via Ungdomsskolen. Så det er fem mænd på 40 år. Det er lidt anderledes i butikken. Her er det vel cirka 10 procent af kunderne, der er mænd. Og under Corona-nedlukningen oplevede vi, at der var flere mænd, der kom op i butikken for at købe stof til eksempelvis sædebetræk i bilen, ombetrækning af møbler og andet. Så de gik i gang - med med nogle andre projekter end kvinderne," konstaterer Karna Jørgensen.