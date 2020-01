Susanne Staun på vej med ny bog: "Husk at skrive 'røv' i overskriften"

Susanne Staun sidder på sin gård på Havelse Møllevej og arbejder med det danske sprog i form af klummer, krimier og brætspil. Hun husker altid at putte et bandeord ind i sine sprogklummer, mest for at tirre de mugne sprogkontrollanter

Prøv at smage på disse to bogtitler: ’Kort og cool’ og ’Fuck, en lækker røv’.

Og gæt så, hvilken af dem, der solgte bedst?

Det gjorde selvfølgelig ’Fuck, en lækker røv’. Den udkom for fire år siden, har solgt over 15.000 eksemplarer – hvilket er vildt for en grammatikbog – og bogen sælger stadig. Efterfølgeren ’Kort og cool’ sælger derimod næsten ingenting.

Den åbenlyse forskel skyldes selvfølgelig ordvalget. Det ved forfatteren til begge bøger alt om. For Susanne Staun er dybt opslugt af sprog og måden, vi mennesker udtrykker os på.

”Og der eksisterer bare en dødssyg incitamentsstruktur, som gør, at folk uundgåeligt snakker meget mere om en klumme i avisen eller en bog, hvis den hedder noget med klitoris eller røv,” fastslår hun.

Hun er ikke ude i et ærinde som sprogpoliti. Folk må sige og skrive, hvad de vil. Selv sørger hun også for at putte et bandeord ind i hver klumme for lige at stikke til de pedantiske sprognævnstyper.

”Hvis kommunikationen fungerer bedre, når man bryder reglerne, synes jeg, at man skal bryde reglerne. Jeg blander mig ikke i folks sprogbrug. Jeg kan bare ikke lade være med at glo på, hvordan folk kommunikerer, og hvordan sproget forandrer sig. Jeg er også optaget af, hvad sproget siger om dem, der bruger det. Og så har jeg OCD (overdreven ordenssans, red.) og kan ikke gå forbi uordentlige haver eller sætninger uden at skulle rydde op,” siger Susanne Staun.

Selv vil hun dog nok vælge sine kommende bogtitler med øje for deres salgbarhed.

”Jeg tror, at jeg fremover vil være sådan én, der siger ’Put røv på’, hvis du gerne vil gøre opmærksom på din bog eller din klumme!”