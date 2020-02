Superhelte og heltinder slog katten af tønden i Sillebroen

"Der er 400 fastelavnsboller til alle børn, når de har slået katten af tønden, jeg håber der er nok," fortalte Sillebroens 'blæksprutte' Sasja Eriksen smilende, i en pause fra alle opgaverne med at sørge for, at alting klappede.

Fastelavns-arrangementet havde også besøg af Troopers For Charity, som er en dansk forening stiftet af Star Wars entusiaster, hvis formål er, at forene det at gøre gode gerninger for udsatte børn og unge, samtidig med, at de kan vise deres Star Wars dragter frem.