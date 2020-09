Styrelse overvejer sag mod kommune

Mens sagsbehandlingen pt. har taget mere end tre år ved en anden borgers ønske om at købe et grundstykke ud til Roskilde Fjord, blev salget til byrådsmedlemmet gennemført i eksprestempo på under fire måneder. Da det gik op for naboen, ønskede denne også at købe et tilsvarende grundstykke, men har nu ventet mere end halvandet år på en afklaring.