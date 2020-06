Norske Hege Vestergaard bruger i dag sine egne erfaringer, fra opvæksten i et misbrugshjem, i arbejdet som coach og specialist i stress og mental sundhed. Foto: BM

Stresscoach flytter ind i Frederikssund Kontorhotel

Coach og specialist i stress og mental sundhed Hege Vestergaard åbner klinik i Frederikssund Kontorhotel i Ny Østergade 5A

Lokalavisen Frederikssund - 03. juni 2020 kl. 09:18 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2017 startede hun mødestedet LUFT i Frederikssund. Det er et tilbud for børn af misbrugsforældre, hvor børn og unge har et sted, de kan komme og møde andre, som er i samme båd som dem selv.

"LUFT har gjort, at jeg har fået blod på tanden. Det var oplagt for mig at tage en stressuddannelse, fordi der er en helt klar sammenhæng mellem at vokse op i et misbrugshjem, og at gå ned med stress som voksen," fortæller Hege Vestergaard og fortsætter:

"Som stresscoach vil jeg have særlig fokus på pårørende til misbrugere, men alle kan bruge værktøjerne, også selvom man har haft en harmonisk barndom."

Kæmpet med et dårligt selvværd Hege Vestergaard fortæller, at hendes baggrund, for at arbejde med stress hos pårørende til misbrugere, først og fremmest er livets hårde skole, som hun selv har oplevet.

"Jeg er vokset op med, at begge mine forældre har drukket for meget. Påvirkningen fra mine forældres drikkeri har fulgt mig op igennem mit voksenliv. Blandt andet har jeg i mange år kæmpet med et dårligt selvværd, depressioner og stress," fortæller Hege vestergaard.

I dag ville hun have ønsket, at hun havde fået hjælp langt tidligere.

"Som voksen er der en fare for, at man fortsætter i samme spor, hvis ikke man får hjælp. Jeg taler af egen erfaring," siger Hege Vestergaard.

Sideløbende med jobbet som coach arbejder Hege Vestergaard i medicinalbranchen. Men måske er det udelukkende indtil den dag, hvor hun kan leve af at hjælpe andre.

"Jeg ved, at jeg ikke skal blive pensionist fra medicinalbranchen," siger hun.

Du kan læse mere om Hege Vestergaard på: hegevestergaard.dk