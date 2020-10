Storstilet plan: Vil bygge 154 lejligheder og folkekøkken

Se billedserie Sådan forestiller arkitekterne sig udformeningen af boligerne, der bliver i 4-6 etager

Storentreprenør er klar med plan for hjørnet på Kocksvej og Falkenborgvej. Planen indebærer 154 lejligheder og et folkekøkken

Planerne har ligget klar i 10 år. Og igennem de seneste seks år har Niels Viuff forsøgt at erhverve sig grunden, der skulle gøre det muligt.

Nu er det så lykkedes, og dermed kan han - hvis politikerne i byrådet siger ja - gennemføre planen, der omfatter 154 lejligheder og et folkekøkken på hjørnet af Kocksvej og Falkenborgvej.

"Jeg er rigtig glad for det, for så er det muligt at lave en samlet bebyggelse, der hænger sammen med dét, vi i forvejen har bygget på Falkenborgvej. Arkitekturen bliver anderledes, men vi vil bygge i samme sten og farve, så der kommer en god sammenhæng," siger Niels Martin Viuff med henvisning til de boliger, han igennem det seneste årti har opført i området.

Mest iøjnefaldende er planerne om på hjørnet af de to veje at etablere et torv med udendørsservering, og hvor der skal etableres et folkekøkken.

"Der er så mange enlige - og måske også ensomme - som måske savner nogle at spise med. Nu kan det jo være, at vi bliver nødt til at ændre noget på grund af coronaen, men intentionen er, at vi skal have skabt et sted, hvor folk kan komme og sætte sig ved et par langborde og måske falde i snak med andre. Det kan måske ligefrem være, der opstår venskaber på den baggrund," siger han til Lokalavisen.

Foruden folkekøkkenet er der lagt op til, at der etableres to selskabslokaler i tilknytning til køkkenet, som beboerne i ejendommene vil kunne leje til familiefester og andre arrangementer.

"I det hele taget prøver vi at tænke noget socialt og grønt ind i det. Eksempelvis vil vi gerne give mulighed for, at beboerne kan etablere nyttehaver eller højbede. Det får så betydning på andre områder. Vi planlægger at opføre parkeringspladser til handicappede og ældre tæt på boligerne. Men de øvrige parkeringspladser vil vi gerne placere ude ved Willumsensvej, hvor vi pt. har skurby. Det vil være noget nyt i Frederikssund, men andre steder er man jo vant til, at man godt kan gå et par hundrede meter hen til sin parkeringsplads, så det kan man selvfølgelig også her," siger Niels Martin Viuff.

Projektet bliver præsenteret for Plan- og Miljøudvalget tirsdag, og administrationen anbefaler på forhånd godkende, at der bliver udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør projektet.