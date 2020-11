Køen med borgere voksede i takt med, at klokken nærmede sig 10, hvor Regionens mobile testenhed for covid-19 åbnede på Nyvej i Skibby. Foto: BM

Stor interesse for Corona-test: Kæmpe kø længe før åbning

At interessen for at blive testet for corona i Skibby er stor, var køen ved Fritidscentret på Nyvej et klart bevis på.