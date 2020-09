Artiklen: Stolt Viuff holdt fest for Tårnet

Stolt Viuff holdt fest for Tårnet

Rejsegilde for 14 etager med 70 lejligheder

De store roser var fundet frem, da Niels Martin Viuff sammen med rådgivere og især håndværkere kunne holde rejsegilde på den 14 etager høje bolig-ejendom, der fremover kommer til at gå under navnet 'Tårnet.'

"Der har været en enorm logistik forbundet med at opføre en bygning som denne, hvor der er nogle i gang på alle etager på én gang. Men sådan som det er planlagt, så er det faktisk lykkedes at skære et halvt år af den normale byggetid, Det er rigtig godt klaret," lød blandt andet fra den lokale stor-entreprenør.