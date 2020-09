Stjal døre fra byggeplads

Ikke desto mindre er ukendte gerningsmænd tilsyneladende faldet for to døre, der var placeret på en byggeplads på Hovedgaden i Jægerspris. I hvert fald fremgår at politiets døgnrapport, at der onsdag klokken 07.17 blev anmeldt, at der imellem tirsdag klokken 19.00 og onsdag klokken 07.00 var stjålet to døre til en værdi af 14.000 kroner.