Stigende besøgstal på biblioteket, men: Færre låner bøger og CD'er

Flere lægger vejen forbi deres lokale bibliotek. Men ofte gør de det uden at tage en bog eller CD frem, scanne den ind og stopp den i rygsækken, for at nyde den i hjemme.

Trods et stigende besøgstal på de lokale biblioteker falder antallet af fysiske udlån nemlig.

Til gengæld bruger flere biblioteket uden overhovedet at tage derhen.

Det viser den nye årsberetning fra Frederikssund Bibliotekerne.