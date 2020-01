Stemte nej til salg, men: Kommunen er nødt til også at sige ja til andre nu

Ole Søbæk, gruppeformand for de konservative og dermed byrådskollega med Niels Viuff, var blandt de seks, der vendte tommelfingeren ned, da byrådet skulle godkende partifællens grundkøb:

"Jeg vil gerne understrege, at vi i byrådet jo på intet tidspunkt var blevet forlagt de oplysninger, juristen kommer med. Hverken pris eller proces var noget, der blev talt om. Men jeg ville have stemt nej under alle omstændigheder udfra planmæssige årsager. Jeg ville gerne fastholde muligheden for et ordentligt stiforløb ved fjorden, og jeg synes, det bliver noget rod, hvis man skal have grundejere og brugere af stien, der er uenige om, hvem der nu har ret til hvad," konstaterer han og fortsætter:

"I min optik har flertallet i byrådet ved at sige ja til salget stillet sig selv i en situation, hvor man, hvis man skal forsvare prisen og processen, er nødt til at sige ja til at sælge andre grunde på samme vilkår. Udgangspunktet er, at vi skal behandle borgerne lige, så hvis man har sagt A, må man også være klar til at sige b, c, d,e og så videre. Alene ud fra den ligebehandlingsbetragtning kunne jeg være tilbøjelig til at sige ja til andre, der gerne vil købe en grund, men det ændrer ikke ved, at det fortsat er udtryk for dårlig planlægning."