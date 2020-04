Gratis 3D printede værnemidler bliver printet af den nystartede Slangerup-virksomhed, 3D Infill.

Startede, da Danmark lukkede ned: Nu printer de visirer til sundhedsvæsenet

På en uge har firmaet 3D Infill 3D printet over 400 visirer, som skal bruges af sundhedspersonale på hospitaler, plejehjem og lignende

Lokalavisen Frederikssund - 07. april 2020

3D Infill er en tre-mands virksomhed, som åbnede cirka en måned før, coronakrisen ramte Danmark.

Dermed blev den lille nystartede Slangerup-virksomhed også ramt på sit levebrød, for mange af de små og mellemstore virksomheder, der var tænkt som aftagere af ydelser fra 3D Infill, var pludselig kommet under pres på grund af krisen.

"Vi lancerede vores hjemmeside i februar, vi var næsten ikke kommet i gang, og vi havde stort set ikke nogen kunder. Alt, hvad vi havde planlagt, blev sat i stå," fortæller Marlene Laura Jørss, som er opvokset i Veksø og er medejer af 3D Infill.

Tanken var at tilbyde virksomheder hjælp til at få tegnet eller designet alt, hvad en moderne 3D printer kan udføre. Virksomheden har 25 3D printere, herunder en printer, der kan printe i to meters højde.

Skruer produktionen op I stedet for at gå i depression over, at samfundet blev lagt ned, valgte 3D Infill at slutte sig til netværket 'Makers mod corona'. Netværket består af frivillige, der samler alle, der har 3D printere og kan printe visirer til sundhedssektoren. Netværket er forbindelsesled mellem producenter og sundhedsvæsenet, og det sørger for at bringe visirerne ud, hvor de kan gøre gavn.

Visirerne er ifølge DK Makers mod corona's hjemmeside godkendt til brug af Sikkerhedsstyrelsen under den nuværende sundhedskrise.

"Jeg har netop lagt en video op på vores facebookside, hvor man kan se, hvordan vi printer visirerne," siger Marlene Laura Jørss. Hun fortæller, at 3D Infill har stort set alle 3D printere i gang med at printe, og at de allerede har produceret over 400 visirer.

Ren udgift "Tiden er dyrebar, så vi har igangsat alt, hvad vi kan producere, og så skal Makers mod corona sørge for at distribuere det," siger hun.

"Det er i øjeblikket ren udgift for os, og man kan selvfølgelig spørge sig selv, om det er supertosset. Rent forretningsmæssigt kommer vi helt sikkert til at svede lidt over det i en periode, men vi har fået nogle materiale-donationer, og vi håber på at få flere. Vi gør en god gerning, og så håber vi, at det på sigt kan give noget omtale og nogle kunder."

3D Infill har produceret i en lille uges tid og skruer nu op for produktionen.

"Hensigten er, at vi fortsætter produktionen, så længe værnemidler er en mangelvare. De danske hospitaler er i akut mangel - og selv hvis vi får nogenlunde styr på corona i Danmark, skal der nok være hospitaler i udlandet, der har brug for dem," siger hun.