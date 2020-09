Stak af med fyldte pant-poser

Og lige så snart, det er noget værd, kan det også være et mål for uhæderlige metoder.

Således gik der blot få dage, fra de nu allestedsnærværende pant-automater så dagens lys, til man modtog de første anmeldelser om forsøg på svindel fra personer, der via snore forsøgte at via en snor at trække pantflaskerne tilbage, når de var registreret, så man kunne pante den samme flaske igen og igen.