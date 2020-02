Se billedserie Mathilda Hyldal Jung fra Slangerup Svømmeklub fik overrakt Idrætsprisen for sine præstationer. Foto: Kenneth Jensen Foto: Kenneth Jensen kennethjensen.dk

Sports- og fritidsfolket blev hædret

Lokalavisen Frederikssund - 26. februar 2020

slangerup Både eliten og bredden var på plads i stort tal, da Folkeoplysningsudvalget i Frederikssund Kommune tirsdag stod bag den årlige prisfest, der i år foregik i Slangerup Idræts- og Kulturcenter.

Hele 125 børn og voksne var på scenen for at modtage anerkendelse for deres sportslige præstationer i løbet af 2019, mens musikskolen og cheerleaderne fra den lokale klub Oaks stod for underholdningen for øjnene af de cirka 270 gæster.

Foruden hæderen til de mange sportsfolk var det også tid til at uddele de årlige priser for de helt særlige indsatser.

Modtager af Fritidsprisen blev Spejdergruppen DDS Svaneungerne.

Spejdergruppen ønsker at udbrede mulighederne for at være i naturen, med et bålhytte. Bålhytten vil kunne bruges både i undervisningsøjemed at byens skoler og i regi af spejdergruppen. Bålhytter er med til at forlænge og forbedre aktiviteterne udendørs på samme måde som kunstgræsbaner gør det for fodbolden.

Samtidig har spejdergruppen tænkt sig at bruge midler fra fritidsprisen til at gøre bålhytten tilgængelig for bevægelseshæmmede brugere. Fritidsprisen gives for den inspiration deres initiativ for at fremme tanken om folkeoplysning for alle.

Spejder siden 1977

Der var også spejdere - eller rettere én spejder - på podiet for at modtage lederprisen. Modtageren var nemlig Dorte Skaaning fra KFUM Spejderne Fjordbyens Sønner.

Dorte Skaaning har været spejder siden 1977, hvor hun som 10 årig startede hos KFUM Spejderne i Slangerup Gruppe. Heraf hovedparten af årene i forskellige lederfunktioner. for både de mindste og de ældre spejdere.

"Dorte er og har altid været en ekstrem aktiv leder og har igennem sin tid som leder haft tusindvis af børn og unge igennem spejderbevægelsen, altid med en håndfast og dedikeret indsats. Hun har givet oplevelser og kundskaber fra sig i en grad man sjældent ser. Dorte arrangerer massevis af ugentlige aktiviter, lejrture og andre spændende oplevelser for vores børn og unge i kommunen.

Dorte har gjort enormt meget for, at mange børn og unge syntes det er sjovt at være spejder, og i den seneste år har vi set en fremgang i medlemstallet på 20% hvilket bl.a. er Dortes store fortjeneste.

Dorte har givet tusindvis af børn og unge en masse læring og spændende oplevelser, som de med sikkerhed vil huske, og have nytte af hele deres liv.

Dorte fortjener lederprisen fordi hun er et aktiv for Frederikssund kommune, og er en fantastisk engageret leder, nu igennem 35 år, hvilket kræver tusind tak for en kæmpe indsats," hedder det således i begrundelsen for, hvorfor netop hun skulle løbe med prisen.

Der var også et solidt Slangerup-aftryk på aftenens tredie pris; Idrætsprisen.

Det var nemlig Mathilda Hyldal Jung fra Slangerup Svømmeklub, er blandt andet kan skrive Nordisk Mester i 100m bryst og 100m holdkap på CV'et, der også kan suppleres med DM i holdkap og bronze i 100m brystsvømning.