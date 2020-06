Spejdere går Isefjorden rundt

Den store sommerlejr for alle spejdere er aflyst på grund af COVID 19.

Corona-virussen sætter grænserne for familiegrupper og madlavning, men derudover foregår alting udendørs i trygge smittefri rammer. Den frie natur giver rig mulighed for at snakke sammen på afstand, mens alle følges ad på ruten.