Flere bilister krydsede i juni én af de to broer. Og måneden bød på en trafikrekord for Kronprinsesse Marys Bro. Foto: hgg

Sommertrafik har givet rekord på Marys bro

Flere trafikanter end lige efter åbning. Men fortsat langt til målsætning

Lokalavisen Frederikssund - 24. juli 2020 kl. 07:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens sommeren på mange måder lader noget tilbage at ønske, kan bestyrelsen hos Fjordforbindelsen Frederikssund dog lune sig lidt ved de seneste trafiktal..

Således var der gennemsnitligt 3.512 køretøjer om dagen på Kronprinsesse Marys Bros i juni.

I maj var tallet 2.886, fremgår det af Fjordforbindelsens hjemmeside.

Tallene viser dog også, at det ikke blot er på en nye bro, trafikken er steget i sommerperioden.

Således krydsede 19.960 biler i gennemsnit Kronprins Frederiks Bro hvert døgn i juni, mens tallet måneden forinden var 17.416.

Dermed har 3.000 flere biler krydset Roskilde Fjord på én af de to broer end måneden før.

"Vi er glade for de nye tal. I februar oplevede vi også fremgang, og så faldt det igen under coronakrisen. Nu er der kommet godt drev i den i juni, og så bliver det spændende at se, hvordan tallene for juli ser ud," siger Leif Tullberg bestyrelsesformand i Fjordforbindelsen Frederikssund, til TV 2 Lorry.

Langt til 8.000 Anderledes skeptisk er trafikforsker ved DTU Jeppe Rich. TV 2 Lorry har flere gange forholdt ham trafiktallene på den nye bro, og han har trods rekordtallene stadig svært ved at se, hvordan broen skal nå frem til et mål på 8.000 trafikanter om dagen i 2025.

Det er dét tal, der skal nåes, hvis det skal være muligt at betale broen, inden for 40 år, som det er krævet i anlægsloven for broen:

"Der er de samme indbyggere, de samme job og de samme sommerhuse i området. Så medmindre man bygger helt vildt og voldsomt, vil det ikke ændre sig," siger Jeppe Rich til TV 2 Lorry.

Forventer underskud på 15 mio. kroner Fjordforbindelsen Frederikssund har i det seneste årsregnskab tilkendegivet, at man i år - der er det første år med drift året rundt - forventer et underskud i år på cirka 15 millioner kroner på grund af den lavere trafikmængde. De oprindelige estimater anslog, at 12.900 biler dagligt ville krydse broen. Men som det hedder i årsregnskabet:

" Trafikken har dog vist sig væsentligt lavere end oprindeligt forudsat i analyser og estimater.

Den første uge efter åbningen af Kronprinsesse Marys Bro kørte der i gennemsnit 3.702 køretøjer dagligt over Kronprinsesse Marys Bro.....

Det gennemsnitlige antal passager pr. dag over Kronprinsesse Marys Bro for perioden oktober til og med december 2019 var samlet 2.564." Samlet sigter man ifølge prognosen efter at ramme et gennemsnit på cirka 3.500 daglige passager på Kronprinsesse Marys Bro - altså lige så mange, som den hidtidige rekord lyder på.