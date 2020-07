Der er sommerferiesjov for børn og unge med poesi, fede folietryk og afrikanske trommer, blandt meget andet på Frederikssund Bibliotekerne i den kommende tid. Foto: Adobestock

Sommerferiesjov for børn og unge: Poesi, fede folietryk og afrikanske trommer

Der er masser af gratis ferieoplevelser for børn og unge på Frederikssund Bibliotekerne i sommerferien

Det er for unge fra 14 år, og foregår onsdag den 22. juli kl. 14-16 på Frederikssund Bibliotek og torsdag den 23. juli kl. 14-16 på Jægerspris Bibliotek.

Claus Ankersen har skrevet femten bøger og optrådt med sine digte i mere end tyve lande verden over, og han viser dig, hvordan man gør, og giver dig gode tips og øvelser til at indfange ordet og øjeblikket på scene og i skrift.

På Slangerup Bibliotek kan du også lære at lave dit eget design og trykke det på din t-shirt eller mulepose. Her er du den kreative designer, der klipper dit design ud af nogle af de mange foliefarver.

Når du har trykt designet på din t-shirt eller mulepose, er det klart til brug. Det foregår på Slangerup Bibliotek mandag den 20. juli, kl. 10-12 samt kl. 13-15, og er for børn fra 7 år. Der er to forskellige hold til denne workshop. Det er vigtigt at overholde tiden af hensyn til afstandskrav og retningslinjer.