Husk, at det kun er midlertidigt. Dit almindelige liv kommer tilbage efter nedlukningen, minder sognepræst Lotte Højholt om.Foto: Martin Kay Photography

Sognepræst om livet under krisen: Jeg savner at give et kram

Når coronakrisen er ovre, er der rigtig mange kram, som præsten Lotte Højholt fra Frederikssund Kirke skal give

Lokalavisen Frederikssund - 07. april 2020 kl. 06:43 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan har din hverdag ændret sig under coronakrisen?

Mit arbejde består især i at være sammen med og dele et budskab med mennesker. Nu ser jeg ikke nogen mennesker og mødes hovedsageligt med folk over telefonen, så min hverdag har ændret sig radikalt. Især i folks livskriser er det anderledes, når man ikke må være tæt og give et kram. At kigge ned på dem, der sidder på kirkebænken uden at kunne give et kram, er svært. Man bliver tyndslidt af det, og jeg mærker en vis metaltræthed efterhånden. Samtidig ved vi præster, at vi skal have arbejdshandskerne på, når det er slut, for mange venter på en urnebegravelse.

Hvad er dit bedste råd til andre for at komme igennem krisen?

Husk på, at det slutter! Det her er ikke evigheden. Det, man savner, kommer igen. Jeg savner fysisk kontakt. Et kram af min veninde og min mor, som jeg nu må gå en tur med i behørig afstand.

Kommer coronakrisen til at ændre dit syn på tilværelsen?

Krisen har givet et ændret syn på, hvad der betyder noget for mig, og nu hvor jeg mangler det, får det større fokus. At det kan gå mig så meget på ikke at kunne give et kram, havde jeg ikke set komme. Efter det her vil også jeg sende mine børn i skole med lidt større taknemmelighed over, at der er nogen, som vil lære mine børn de ting, som jeg selv synes er svært. Det kan måske lyde lidt floskelagtigt, men jeg tror, at mange kan mærke en taknemmelighed over de ting, der betyder noget for dem. Og det er sikkert ikke det samme for enhver af os. Jeg håber, at vi vil huske det, og at det vil ændre os lidt som mennesker på en god måde.

Hvad glæder du dig mest til, når Danmark åbner?

Udover at kunne give og modtage et kram, glæder jeg mig til at kunne samle mine folk i kirken igen. Det fællesskab savner jeg utroligt meget. Jeg glæder mig også til at kunne sende mine børn i skole igen for den læring, de får der, vil jeg aldrig kunne give dem. Jeg glæder mig også til, at jeg kan lade mit barn lege med sin bedste ven igen i stedet for at skrive sammen på Messenger. Men allermest glæder jeg mig til, at frygten ikke skal fylde.