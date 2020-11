Snart er det jul igen: Sillebroen tænder juletræet

Når julemanden har tændt juletræet, vil børnene efterfølgende kunne få en julegodtepose, via Sillebroens app, under præmier, på deres forældres telefon.

Her vil der være mange butikker at hente den i, netop så børnene ikke skal stå i en lang kø for at få den udleveret. Det meddeleler Sillebroen, der fortæller, at julemanden bagefter vil gå rundt indenfor i Sillebroen.