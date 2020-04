Smittede plejehjemsbeboere flyttet til Tolleruphøj

Den 4. april besluttede Frederikssund Kommunes sundhedsberedskab - på baggrund af en samlet sundhedsfaglig vurdering - at flytte de coronasmittede beboere fra omsorgscentret Pedershave – som ikke er indlagt på sygehus - til de midlertidige pladser på Tolleruphøj.

Det oplyser Frederikssund Kommune på sin hjemmeside.

Formålet med flytningen er at forsøge at forhindre yderligere smittespredning på Pedershave, for at skabe tryghed for de øvrige beboere, deres pårørende samt medarbejderne.

I alt flyttede fem personer søndag fra Pedershave til Tolleruphøj, der nu huser i alt syv coronasmittede borgere – herunder en borger fra Hillerød kommune.

Ved at samle de smittede borgere på de nye midlertidige pladser på Tolleruphøj, kan antallet af medarbejdere, der skal ind til smittede borgere, begrænses mest muligt. Medarbejderne på det midlertidige afsnit på Tolleruphøj har et godt kendskab til brug af værnemidler og er således godt beskyttede.