Sådan blev læserne af Anders And introduceret for den dengang banebrydende is i 1980.

Smagen af barndom stammer fra Frederikssund: Historien om en trekantet frys selv-klassiker

Hvis det her i den nogle gange Noget ustadige sommer gibber i farmand, når ungerne foreslår/ønsker/forlanger at få frys selv-is af den trekantede slags, skyldes det med pæn sandsynlighed, at han selv har mæsket sig med den ikoniske sodavandsis Sun Lolly som barn og stadig husker følelsen af at skubbe isen op med sine små hænder.