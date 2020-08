På Øllets Dag 5. september ser en anderledes form for byvandring dagens lys i Frederikssund. FNI arrangerer nemlig ølvandring i midtbyen. Foto: AdobeStock Foto: Davide Angelini - stock.adobe.co

Smag på Frederikssund: Ølvandring ser dagens lys i midtbyen

Som noget helt nyt inviterer Frederikssund Ny Initiativråd til en anderledes byvandring, hvor øllet er i centrum

Lokalavisen Frederikssund - 26. august 2020

Frederikssund Ny Initiativråd fejrer Øllets Dag, første lørdag i september med smagning af specialøl i Frederikssund midtby.

Ideen til den noget anderledes form for byvandring kom, ikke overraskende, fra Jesper Wittenburg, der blandt andet står bag Frederikssund Ølsmagning - også kaldet fØLs.

"Jeg har gået og rumlet med ideen i halvandet års tid, fordi jeg blev inspireret efter en tur til Odense for tre-fire år siden. Her kunne man købe et glas på et værtshus, og få et program med oversigt over 10-15 andre steder i byen, hvor man kunne købe specialøl," siger Jesper Wittenburg.

Han fortæller, at hvor man i Odense skulle ud på en snørklet rute, så han for sig, at Frederikssund ville være langt mere velegnet på grund af midtbyens cirkelformede struktur.

Smagsprøver til ti kroner Arrangementet, som hedder Øl i centrum, holdes på Øllets Dag den 5. september.

Mellem klokken 10.30 og 15 kan man for 25 kroner købe et glas i en af FNI's tre boder. Herefter vil det for 10 kroner være muligt, at få smagsprøver på forskellige slags specialøl i de 11 udendørs boder, der er placeret forskellige steder i midtbyen.

Ifølge Jesper Wittenburg vil der udover øl også være mjød- og whisky smagsprøver i nogle af boderne.

"Vi har været ude og tale med de af byens forretninger, som har øl i forvejen. Overalt har folk været meget åbne og glade for initiativet, vi har fået meget positiv respons," siger Wittenburg.

Samarbejder med fØLs Øl i centrum er blevet realiseret i samarbejde med fØLs, som i forvejen har gode kontakter med forskellige bryggerier.

"I lyset af, at vi har måtte annullere så meget på grund af Corona, er det rart at kunne gøre dette. Vi har ikke forsamlingsproblematikken at skulle forholde os til, for det er meningen, at boderne skal være udendørs, og at folk skal gå rundt. Men det betyder så også, at vi er meget afhængige af vejret."

Jesper Wittenburg og tilføjer:

"Kan vi nå omkring 100-200 gæster, så er vi rigtig glade."

Ifølge Jesper Wittenburg er Øl i centrum tænkt som en tilbagevendende begivenhed hver år den første lørdag i september, og han forsikrer, at Øl i centrum ikke skal erstatte Frederikssund Ølsmagning i januar.