Et enigt byråd vedtog at standse samarbejdet med Wuxi med udgangen af dette år

Slut med Kina-samarbejde Byråd opsiger samarbejdsaftale med Wuxi-provinsen

" Det giver ingen mening at fortsætte med et venskabsby-samarbejde, når to ud af tre har sagt nej til at fortsætte. Generelt er det en god ide at have venskabsbyer - ikke mindst med nogle, man ikke er enige med," lød det blandt andet fra Socialdemokratiets gruppeformand Tina Tving Stauning.