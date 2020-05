Slangerup-kaptajn kan få VM-plads

Den enes brød er den andens død.

På en lidet ønskværdig baggrund kan Slangerup-kører Mikkel Michelsen godt begynde at forberede sig på, at han skal være en fast del af det selskab, der kæmper om verdensmesterskabet. Hvis altså VM-serien i speedway får lov til at gå i gang i 2020.

Det skriver ritzau.