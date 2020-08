En skadet Martin Smolinski har åbnet døren til VM-serien for Mikkel Michelsen. Foto: Rudi Dalsgaard

Slangerup-kaptajn går efter Top 6 i VM-serie

Det er nu helt sikkert, efter Martin Smolinski tidligere på året blev tvunget til at trække sig tilbage på grund af en alvorlig skade, hvor han blandt andet brækkede hoften og fik nerveskader.

VM-serien indledes med to dage med race i Wroclaw den 28. og 29. august.

"Mit team og jeg har forberedt os på det i årevis, så vi er klar. Nu skal vi bare have samlet alle brikkerne og levere en god præstation," konstaterer han overfor FIM Track Racing.

"Jeg er den slags rytter - jeg går ud for at vinde hvert løb, og jeg sætter mit hjerte på banen i hvert eneste løb."

Derfor er det helle rikke nok "bare" at være med for Michelsen.

"Jeg går helt sikkert efter at nå top seks. Jeg ved, det bliver hårdt. Der er 15 andre gode ryttere med, som gerne vil gøre det samme. Men den måde, jeg lever på, og den måde, jeg gør tingene på, tror jeg, at alt er muligt, og jeg ser ikke noget som umuligt. Jeg ser altid muligheder i alt, og sådan kommer jeg også til at se ud i GP-serien."