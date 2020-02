Slangerup Scenen bag kæmpe opsætning: - Det bliver intenst

"I løbet af et år laver vi som regel fire til fem produktioner, som blandt andet omfatter en stor musical. Vi forsøger at ramme bredt med noget for både børn, unge og voksne, men det her bliver det største, vi nogensinde har lavet. Det bliver en rigtig stor produktion, og det glæder vi os rigtig meget til."