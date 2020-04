Slangerup Dartklub er med sine 132 medlemmer den største i landet. Foto: Privat

Slangerup Dartklub sigter mod at blive de bedste

Slangerup Dartklub er ikke bare Danmarks største, når det kommer til antallet af baner, de er nu også blevet Danmarks største, hvad angår antallet af medlemmer. Nu vil de også være de bedste

21. april 2020
Af Birgitte Masson

Noget tyder på, at når Claus Halberg kaster sig ud i noget, så går han 'all in'. I mere end 20 år har han siddet i bestyrelsen for Slangerup Badmintonklub, og i mere end 10 år har han været formand for klubben. Så da han ved årsskiftet for to et halvt år siden sad og så VM i dart i fjernsynet, tænkte han; 'Jeg kender intet til dartverdenen, men det ser godt nok hyggeligt ud. Vi må have en dartklub i Slangerup'. Og fra tanke til handling gik der efterfølgende rundt regnet et halvt år.

"Vi startede i et lokale ved idrætshallen i august for snart to år siden. Men der gik bare to måneder, så kunne vi ikke være der længere," fortæller Claus Halberg om den hurtige succes der har gjort, at han i dag er formand for Danmarks største dartklub.

"Helt fra starten havde vi et mål om, at vi ville være de største. Det er vi i dag. Vi ligger på 132 medlemmer, det er helt overdrevet," siger Claus Halberg. Han understreger, at succesen blandt andet skyldes de omkring 50 sponsorer, primært lokale, som har gjort det muligt at få bygget en stor og velfungerende dartklub op, og som med Halbergs egne ord, har fået 'de fedeste' og største lokaler i landet.

Målet er 1. division Men ambitionerne er endnu større, for Slangerup Dartklub skal også være de bedste. Lige nu ligger de i 3. division.

"Målet er at rykke op i 1. division," siger Claus Halberg, der sammenligner dart med golf eller skydning.

"Man skal kunne fokusere. Det handler om præcision, og at man mentalt skal kunne holde nerverne i ro."

Banegraven 18 I dag holder Slangerup Dartklub til på Banegraven 18 i Slangerup. Tilgangen af medlemmer er konstant stigende og tæller folk i alderen fra 10 til 70 år. Men ikke overraskende er det overvejende mænd, som er grebet af spillet med de små, spidse pile.

Men selvom atmosfæren i dartklubben ifølge Claus Halberg er hyggelig, og mange kommer for at nyde det sociale samvær side om side med spillet, så understreger han, at der er langt fra stemningen af bodega eller engelsk pub, som man måske ellers typisk forbinder med dart.

Ikke i nærheden af værtshus "Spændingen ved spillet og hyggen er det som fylder noget, vi er ikke i nærheden af noget, der minder om et værtshus. Der bliver drukket rigtig meget sodavand og kaffe, når vi spiller, og så er der bare god stemning med folk der snakker med lidt musik i baggrunden," fortæller Claus Halberg, som, under normale omstændigheder, selv spiller dart i klubben tre gange om ugen.

"Interesserede må gerne prøve først, men ellers melder man sig bare ind. Så får man en kode til klubben, så man kan komme og gå som man vil. Vi har faste træningsdage, hvor en af Danmarks bedste dartspillere kører intensiv træning."

Succes på kort tid Claus Halberg havde ikke i sin vildeste fantasi drømt om, at Slangerup Dartklub ville blive så stor en succes, og endda på så kort tid.

"Jeg havde slet ikke regnet med, at vi ville rykke sportsligt og vokse så hurtigt. Men omgivelserne gør, at folk bakker op. Vi er nogle stykker som virkelig brænder for det. Og så kommer der hele tiden nye medlemmer til. Målet er, at vi skal ramme de 150 medlemmer til november, med mindre Corona spænder ben for os."