Se billedserie Spejdere fra Erik Ejegods Mikro- og Minigruppe. Fra højre Ida Marie, 9 år, Frederikke, 9 år, Oscar, 8 år, Mathias, 7 år og Gilbert, 8 år. Alle venter spændt på at se filmen Fremad i Slangerup Bio. Foto: BM

Slangerup Bio inviterede spejderne indenfor

De frivillige i Slangerup Bio havde åbnet den ellers sommerferielukkede biograf, så Erik Ejegod Spejdernes yngste kunne nyde sidste dag af deres sommerlejr i biografenes mørke til popcorn og filmen 'Fremad'

Lokalavisen Frederikssund - 10. juli 2020 kl. 12:18 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udelivet blev for en stund skiftet ud med biografsalens mørke, under Erik Ejegod Spejdernes sommerlejr i Slangerup. Og det var noget, der efter en uge med blæst og byger var et hit hos de 16 friske piger og drenge.

"Vi jublede alle sammen, da vi fik det at vide," fortæller Frederikke, 9 år kort inden filmen 'Fremad' går i gang.

Sammen med Oscar, Mathias, Gilbert og Ida Marie sidder hun med sit bæger popcorn og glæder sig. Men selvom vejret kunne have været bedre, er alle børnene enige om, at det har været en sjov uge på spejderlejren, der blandt andet har budt på OL i bueskydning og kinesisk puslespil, tur til Orø og lange vandreture.

Hårdt men sjovt Men lederne har alligevel følt, at vejret godt kunne have artet sig bedre. De ringede nemlig til Slangerup Bio tidligere på ugen og sagde: "Har I mulighed for at køre en forestilling, så vi kan dryppe lidt af?"

Spejderleder for Mikro- og Minispejderne Ivan Petersen smiler:

"Det er ungerne som gør det hele værd. Man bruger en uge af sin sommerferie. Det er hårdt, men det er sjovt. Det er nogle gode unger," siger han og fortæller, at nogle af de lidt større spejdere i Erik Ejegod har været ude at vandre 100 kilometer, mens andre har været på Bornholm.

Åbnet igen En af de tre frivillige i Slangerup Bio, der denne fredag har åbnet den ellers sommerferielukkende biograf, er biooperatør Jesper Baunsgaard.

"Det er bare skønt at kunne gøre det. Efter spejderne havde kontaktet os, lagde vi forestillingen ud, så den var åben for alle, og det er der flere som har set. Der er faktisk kommet flere, end vi havde turde håbe på," siger Jesper Baunsgaard.

Han fortæller, at biografen havde lidt svært ved at tiltrække gæster lige efter Corona-nedlukningen.

"Folk skulle lige gøres opmærksomme på, at vi havde åbnet igen, der har helt tydeligt været en påpasselighed hos folk. Men vi klarer det absolut, og efterfølgende har vi fået en fin opstart, hvor vi fik lov til at vise de film, vi skulle have vist, da alt lukkede ned."