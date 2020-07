Kristian Hansen ved værket i Skuldelev

Skuldelev Varmeværk: Farvel og tak til Kristian

Når Kristian Hansen har vagten, kimer telefonen uanset tidspunkt på døgnet rundt. Nu vil han have sin nattesøvn, og en afløser skal findes

skuldelev "Hvis du spørger mig, hvorfor jeg stopper, er svaret min alder. Jeg er blevet 65 år, og jeg er blevet for gammel til, at blive vækket af en alarm midt om natten og så tage en almindelig arbejdsdag dagen efter."

Sådan lyder det fra Kristian Hansen, der nu takker af som driftsleder i Skuldelev Energiselskab - og dermed ansvarlig for, at små 300 husstande i Skuldelev-området får varme på de kolde vinterdage.

Han har inviteret indenfor på værket for at fortælle om, hvad der venter en afløser. Udover udsigten til altså en telefon, der hver anden uge bipper stort set konstant, når over- og undertryk udløser fejlmeldinger, eller andre typer overvågning af teknikken udløser en automatisk advarsel.

"Det er noget mere kompliceret, end eksempelvis værket i Jægerspris, fordi man har tre forskellige varmekilder. Den ene er gas, den anden er solvarme, og den treide er afbrædning af biomasse, og det er det sidste, der gør, at min afløser i hvert fald skal have en god procesforståelse," siger Kristian Hansen, der selv har en uddannelse som el-installatør i bagagen - og sin egen virksomhed ved siden af arbejdet for energiselskabet.

Biobrændslen består i dag af de grove dele af haveaffaldet, som ikke kan bruges til dén kompost, der kan hentes på genbrugsstsationerne, og som også er for langsomt nedbrydeligt til den kompost, landmænd pløjer ned i markerne i den kommende tid.

"Vi kommer aldrig til at lave noget, der er helt CO2-neutralt forstået på den måde, at det ikke frigiver CO2. Men det er en klimavenlig måde at sikre varme på, fordi vi anvender det affald, der alligevel er produceret, i stedet for at hente træpiller ved skovhugst. Samtidig kommer biomassen fra genbrugsstationer i den vestlige del af nordsjælland, hvilket reducerer transporten, og ikke mindst frigiver det kun dén mange CO2, som også ville være blevet frigivet med almindelig formuldning. Så vi tager noget, der allerede findes, og ville frigive CO2, og får varme ud af det," fortæller han til Lokalavisen.

Valgte miljø fremfor penge Valget om at producere varme på dén måde, kostede selskabet cirka 1,5 millioner kroner mere, end hvis man havde valgt en standardløsning med afbrænding af træpiller:

"Men man tog en beslutning om, at man gerne ville gøre det så CO2-neutralt som muligt," konstaterer Kristian Hansen.

Derfor overvejer selskabet også pt., om man vil begynde at anvende tørret hestemøg på anlægget.

"Det er igen ud fra en betragtning om, at man anvender noget, der alligevel findes. Her kan man nemlig også få energi ud af det uden at producere mere CO2, end den almindelige nedbrydning ville medføre," siger Kristian Hansen.

60 procent af værkets energi fremstilles ved afbrænding af biomasse, 25 procent ved hjælp af solvarme, mens resten produceres med gas.