Skuffet over afvist projekt

"Jeg er skuffet. Men nu går jeg i tænkepause, og så tager jeg et møde med mine rådgive og mine børn, der er en del af bestyrelsen, og så må vi se, hvad vi ellers kan finde på."

Sådan lyder udmeldingen fra entreprenør Niels Martin Viuff, efter samtlige medlemmer af Plan- og Miljøudvalget tirsdag godkendte at gå videre med planlægningen af et boligområde på på hjørnet af Kocksvej og Falkenborgvej.

Men langt fra i den udformning, entreprenøren havde forestillet sig.

Og det skuffer ham:

"Det er jo ikke ligefrem en arkitektonisk perle at se på lige nu. Mit forslag var så et udtryk for, at jeg mener, der er nok byggeri, der ser ens ud. Derfor foreslog jeg noget, der var lidt mere varieret, men kan se, at det ikke vandt gehør. Når udvalget vil fastholde en maksimal højde på fire etager, og hellere vil have parkeringspladser på grunden end nyttehaver, så er det jo et helt andet projekt end dét, Mangor & Nagel havde lavet for mig," siger han til Lokalavisen