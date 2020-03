Skriver til KL: Vil have åbnet genbrugsstationer

Det må være muligt at regulere tilstrømningen til genbrugspladserne, så de kan genåbnes for private, mener borgmester John Schmidt Andersen (V). Arkivfoto: SN

Foråret er havetid.

Og havetid er affaldstid.

Det er i hvert fald et billede, mange boligejere kan genkende.

Men den delvise nedlukning af Danmark har også ramt genrbugspladserne, der er lukkede.

Og det er borgmester Jonn Schmidt Andersen (V) utilfreds med. Den manglende mulighed for at komme af med affaldet øger nemlig risikoen for, at der begynder at dukke affaldsbjerge op i bybilledet eller i naturen.

"Regeringen har med deres seneste udmeldinger gjort det muligt, at offentligt ansatte, der er beskæftiget med at løse opgaver udendørs, godt kan udføre deres opgaver. Også selvom opgaverne ikke er karakteriseret som kritiske. I Frederikssund Kommune er vores udendørsopgaver blevet genoptaget. Det bør også ske på genbrugspladserne," lyder det blandt andet i breet til KL, som han opfordrer til at gå i dialog med Vestforbrænding, der driver de lokale genbrugsstsationer.

"Jeg har selv henvendt mig til Vestforbrænding om emnet for 14 dage siden. Jo længere tid, der går, jo større risiko er der for, at det kan blive et samfundskritisk problem, at folk ikke kan komme af med deres affald," skriver han endvidere.

Udfordringen på pladserne har dels været, at beskytte medarbejderne og dels opretholde afstand mellem borgerne.

Det uheldige er jo, at mange husstande vil være repræsenteret samtidig på pladserne. Der kan særligt være trængsel på dage med høj solskin og behov for at slippe af med haveaffald.

"Men det må være muligt at kunne organisere arbejdet på en måde, så genbrugspladsernes medarbejdere kan undgå smitte, og således at der f.eks. lukkes et begrænset antal borgere ind ad gangen," konstaterer han.