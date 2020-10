Skomager åbner i stationsbygningen

Borgerne i Frederikssund kan nu igen få repareret deres sko, vel at mærke uden at skulle undvære dem i flere dage. For i næste uge slår Kenan Tasci dørene op til Frederikssund Sko og Nøgleservice på stationen i Frederikssund.

"Jeg været skomager i 25 år. Og faktisk kender jeg byen rigtig godt, for jeg har ligget i Sillebroen, dengang centret åbnede. Men efter et par år blev vi købt ud af Svend Michelsen Chokolade," fortæller Kenan Tasci, som efterfølgende flyttede forretningen til Ringsted.

Men nu er han tilbage.

"Jeg hørte, at skomageren i Havnegade var lukket i mellemtiden. Og da jeg fandt ud af, at byen derfor ikke længere havde en skomager, besluttede jeg mig for at rykke tilbage til byen," fortæller Kenan Tasci og tilføjer: