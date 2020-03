Se billedserie Der er ikke grønne glædes-felter i oversigten over, hvordan det går eleverne på de lokale folkeskoler. Samlet er andelen af elever, der klarer sig godt i skolen, faldende på alle klassetrin. Kilde: Frederikssund Kommune

Skoler i karakter-dyk

På blot to år er de lokale skoler gået fra et karakter-gennemsnit på 7,0 til 6,2

Lokalavisen Frederikssund - 09. marts 2020 kl. 13:08 Af Henrik Gregersen

frederikssund Knæk!

Hvis grafer kunne tale, ville kurven over karakter-gennemsnittet og de lokale folkeskole-elevers indlæring formentlig ømme sig.

For den har på to år taget et markant dyk nedad.

Det viser den årlige kvalitetsrapport for skoleområdet, som Økonomiudvalget onsdag præsenteres for.

" Som det fremgår af kvalitetsrapporten oplever Frederikssund Kommunes skolevæsen et utilfredsstillende resultat på flere af rapportens parametre, og det vurderes derfor, at der er behov for, at der udarbejdes en samlet handlingsplan for skolevæsenet. Med baggrund i dette har Center for Børn og Skole i samarbejde med skolelederne udarbejdet en handlingsplan," hedder det således i sagsfremstillingen til politikerne.

I forhold til 2017/2018 er alle skoler gået tilbage i 2018/2019.

Værst ser det dog ud på Fjordlandsskolen, hvor karaktergennemsnittet i 2018/19 var nede på 5,4.

Kalitetsrapporten viser samtidig, at andelen af elever. der klarer sig dårligt, er stigende på alle de målte klassetrin, og at hvis korrigerer resultaterne for sociale forhold, er det kun Jægerspris Skole, der opnår et forventeligt resultat.

Et positivt element i rapporten er dog, at den såkaldte kompetencedækning er øget markant.

Det vil sige, at en større del af undervisningen end tidligere fremadrettet bliver varetaget af undervisere indenfor med kompetencer indenfor dét fag, de underviser i.

Artiklen opdateres senere med en kommentar fra Morten Skovgaard (V), der er formand for Uddannelsesudvalget.