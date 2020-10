Skoleklasse gjorde det igen: 6E vinder konkurrence på DR Ultra

De har vundet FessorDysten i 2019 og i 2020. De er, indtil videre, kommet i mellemrunden i Historiedysten arrangeret af Nationalmuseet blandt de bedste 5-6 klasser i landet. Og nu har de vundet DR Ultras konkurrence 'ultra:bit LIVE', som går ud på at skulle designe sit eget superdyr med egenskaber fra to danske dyr.

Konkurrencen er kulminationen på et undervisningsforløb, hvor klasser over hele landet dyster mod hinanden i dueller med fokus på kodning, kreativitet og danske dyr.

Her vil 6E få mulighed for at præsentere deres superdyr for fagpersoner og nysgerrige besøgende, som kommer forbi standen.