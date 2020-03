Skilte skal beskytte fjordens ynglefugle

Nationalpark Skjoldungernes Land sætter nu skilte op på øer og holme i Roskilde Fjord i et samarbejde med Naturstyrelsen. Skiltene skal sikre, at fuglene får fred i yngletiden fra 1. april til 15. juli.

Ude på fjorden er der god afstand til andre mennesker, men det er også vigtigt, at holde god afstand til ynglefuglene, som er nemme at skræmme. I yngletiden er de ekstra sårbare. De bygger reder på jorden, og hvis de bliver skræmte op og forlader rederne, vil æg og unger være lette ofre for krager og måger.

Når yngletiden er ovre, er det dog fortsat vigtigt at vise hensyn til fuglene på fjorden. Svaner og andre andefugle fælder for eksempel yderste svingfjer i sensommeren, hvilket gør at de ikke kan flyve, mens de stadig skal bruge alt deres tid på at spise sig i "god form" til vinterens strabadser. Sejl derfor altid i en stor bue uden om fuglene, når de ligger på fjorden.