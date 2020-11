Skal du i kirke juleaften? Så husk billetten

I år skal man efter alt at dømme være ude i god tid, hvis man vil sikre sig en billet til gudstjenesten juleaften. Foto: Adobestock Foto: Brian Jackson - stock.adobe.com

Provst Eskil S. Dickmeiss anbefaler, at man tjekker sin lokale kirkes hjemmeside, hvis man vil i kirke juleaften. Flere steder skal man nemlig booke plads

Lokalavisen Frederikssund - 14. november 2020

For mange danskere er gudstjenesten juleaften lige så vigtig som ris a lamanden eller dansen om juletræet. Men i år skal man være ude i god tid, hvis man vil være sikker på at få en plads i kirken juleaften.

For i et forsøg på at leve op til corona-forholdsreglerne må kirkerne af gode grunde ikke lukke lige så mange mennesker ind i år.

Eskil Simmelsgaard Dickmeiss er provst i Frederikssund Provsti og præst i Stenløse-Veksø Kirker. Han fortæller, hvordan kirkerne her håndterer de nye retningslinjer.

"Fordi kirkerne ikke er lige store, er der forskellige rammer omkring, hvor mange man kan være i de forskellige kirker, og dermed også for hvilke løsninger man finder rundt omkring," fortæller Eskil Simmelsgaard Dickmeiss.

"Vi kan godt regne med, at juleaftensdag er den største kirkedag, vi har. Mange kommer for at synge julesalmerne."

Eskil Simmelsgaard Dickmeiss forudser, at mange vil gå forgæves, særligt i de mindre kirker, og at man derfor er nødt til at tænke ud af boksen.

"I år er vi nødt til at holde flere julegudstjenester, end vi plejer. For at undgå tumult overvejer mange kirker at lave et bookingsystem. Man kan også holde øje med, om man kan følge den lokale julegudstjeneste i en streamet udgave."

Det 21. århundrede Dermed kan man måske sige, at denne corona-pandemi har hjulpet den danske folkekirke ind i det 21. århundrede.

Under alle omstændigheder har pandemien ifølge provsten været noget af en øjenåbner for kirken:

"Corona har været en kæmpe udfordring, men også en øjenåbner for de muligheder der også ligger i de sociale medier. Pludselig har vi nogle mennesker, vi normalt ikke ser i kirken, fordi der nu er en formidlignsform, de foretrækker at bruge. Man kan sige, at man nu kan komme i kirke på de digitale medier," siger Eskil Simmelsgaard Dickmeiss og opfordrer til, at gudstjenesten juleaften streames, såfremt der ikke er plads på kirkebænken.