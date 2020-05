Se billedserie Centerchef Stig Bergdahl er godt tilfreds med besøgstallet på gen-åbningsdagen. Arkivfoto: Sjællandske Medier

Send til din ven. X Artiklen: Sillebroen lagde roligt fra land Genåbnings-dagen lignede til forveksling en almindelig hverdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sillebroen lagde roligt fra land Genåbnings-dagen lignede til forveksling en almindelig hverdag

Lokalavisen Frederikssund - 11. maj 2020 kl. 17:53 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

frederikssund Det kan godt være, de fleste butikker i Sillebroen har været lukket i små to måneder., at der er håndsprit ved butikkerne, hold afstand-mærker og andre foranstaltninger, der skal sikre, at hverken kunder eller ansatte bliver smittet med Corona.

Men på mange måder lignede mandag de fleste andre åbningsdage.

I hvert fald målt på besøgstallet, oplyser centerchef Stig Bergdahl.

"Klokken 16:00 har vi haft 4.800 inde i centret. Det svarer til en tilbagegange på små ti procent i forhold til sidste år, og det passer meget godt med det forventede. Det har været en stille og rolig start, og vi er godt tilfredse," konstaterer han.

Forud for åbningen havde erhvervsministeriet meddelt, at for ikke at skabe kø, må storcentrene ikke fejre genåbningen med slagtilbud.

Ændrer sig

Enkelte af butikkerne i centret slog dog ikke dørene op for kunder, selv om muligheden bød sig.

Og fra Helge Jørgensen fra City Bakery er beskeden nedslående:

"Vi kommer ikke til at åbne igen. Hvor vi var pressede før, så har Coronaen været dødsstødet. Ikke mod City Bakerys butikker andre steder, men mod vores afdeling i Sillebroen," siger han til Lokalavisen.

Stig Bergdahl forventer dog ikke, at det bliver et ændret center, kunderne møder, når de vender tilbage:

"Jeg ved, der er butikker, der har villet vente med at åbne. Men der vil stadig være omkring 95 procent af butiksarealet, der er udlejet," siger han.

En af de mulige ændringer kan dog blive, at Frederikssund Esport måske kan rykke ind i centret.

"Vi vil gerne være med til at afspejle udviklingen. Når samfundet ændrer sig, ændrer et shoppingcenter sig også. Det betyder, at der kommer noget nyt til, men desværre også, at der er noget, vi siger farvel til på grund af kundernes ændrede adfærd. Men at lægge lokaler til eksempelvis Esport vil være helt naturligt, fordi vi gerne vil være en del af idræts- og kulturlivet i området," siger Stig Bergdahl.