I efterårsferien står den på coronasikker underholdning i Sillebroen med familie-bil-banko over radioen. Pressefoto

Sillebroen fejrer efterår med familie-bil-banko

Sillebroen plejer at have børne-aktiviteter hver dag i efterårsferien, men i disse corona-tider må man jo tænke alternativer.

Med det kan man invitere familierne ind til underholdning på et af shoppingcenterets parkeringsdæk, hvor man sender på den indkøbte radiofrekvens til bilradioen.

Vinderne vil få udleveret en voucher ved banko på én, to eller tre rækker, hvor vinderne efter spillet går i centret for at få indløst deres gevinst.