Silje vandt DM i ponyspring: Nu tøjler hun sin præstationsangst

Som lille blev hun smidt af ponyen 10 gange til sit første ridestævne. Det fik dog ikke Silje, i dag 14 år, til at lægge interessen på hylden. Hun har netop vundet DM i ponyspringning. Men vejen dertil har været brolagt med præstationsangst. Noget, hun i dag har lært at håndtere

Lokalavisen Frederikssund - 14. oktober 2020

Der er løbet meget vand i åen, siden Silje Kristoffersen blot to måneder gammel blev trukket rundt på en lille uldtot af en shetlandspony. Senest har hun vundet DM i springning på den ædle og rutinerede pony Bassy.

"Min første pony hed Tarzan, og var en shetlandspony. Jeg fik den, da jeg blev født. Så jeg kunne ride, før jeg kunne gå," fortæller Silje, 14 år.

Lokalavisen møder Silje i hestestalden på familiens gård i Gerlev. Det er disse velfriserede rammer med hestefolde, springbane, stald og en stor hestetransporter på gårdspladsen, som er hele omdrejningspunktet for hendes liv.

Silje er født ind i ridesporten. Men hun fortæller, at hun aldrig er blevet presset ind i den. For skønt hendes mor, Anica Kristoffersen, er en dygtig springrytter, som har høstet mange medaljer rundt om på springbaner i ind- og udland, så har Silje aldrig følt et pres fra forældrenes side.

Det har hun imidlertid mærket fra sig selv. For i takt med, at hun med tiden blev dygtigere og fik bedre ponyer, så voksede nervøsiteten i hende for, om hun nu gjorde det godt nok, når hun var ude til springstævner. Med egne ord, satte hun enorme krav til sig selv.

Blev meget nervøs "Det er først indenfor de sidste tre år, at det er blevet seriøst med springningen. Jeg har altid syntes, det var dejligt at ride, men samtidig med at jeg blev dygtigere, fik jeg også nogle forventninger til mig selv. Så når jeg skulle præstere, blev jeg meget nervøs," fortæller Silje roligt og fortsætter:

"Min kategori II pony Bassy (En ponys højde inddeles i tre kategorier, red.), havde allerede præsteret en masse. Derfor følte jeg nok, at jeg skulle leve op noget, og jeg havde lidt med, om jeg var det værd, at ride sådan en dygtig pony. Det var et kæmpe pres, jeg lagde på mig selv," siger Silje og fortæller, at hun heldigvis kunne tale med sine forældre om udfordringerne.

"Min mor forklarede mig, at det udelukkende var mine egne forventninger. Og vi lavede derfor nogle metoder til, hvordan jeg kunne håndtere det. Så når hun kunne mærke på mig, at jeg blev nervøs, hjalp hun mig." Silje uddyber og fortæller, at det særligt var, når hun red rundt på opvarmningsbanen inden konkurrencen, eller når hun ventede i 'slusen' på at ride ind på springbanen, at hun havde det svært.

"Min mor fik min hjerne til at tænke på noget andet. Jeg har opdaget, at mentaltræning betyder virkelig meget," fortæller Silje og tilføjer:

"Til DM i år var jeg da også mega nervøs under opvarmningen. Jeg var i tvivl om, jeg kunne leve op til andenpladsen ved DM sidste år. Men nu kan jeg alligevel mærke, at så snart jeg kommer ind på banen, så er jeg som i en bobbel, og så slipper jeg nervøsiteten."

Smidt af ti gange For ikke hestekyndige, kan alene tanken om, at skulle sætte sig op på en hest, være angstprovokerende i sig selv. Men det har aldrig afskrækket Silje.

"Et af mine første minder fra mit liv med hestene, var til et ridestævne på min anden pony som hed Glani. Til en af vores første konkurrencer blev den ved med at smide mig af ude på opvarmningsbanen. Den gjorde det nok ti gange. Hver gang kravlede jeg bare op igen. Men da vi kom ind på konkurrencebanen, var der noget, som slog klik hos den, og så sprang den bare, som om den vidste, at nu var det alvor," Silje griner. Hun gætter på, at hun ikke har været mere end fire-fem år gammel dengang.

Paradoksalt nok har Silje tilsyneladende heller ikke noget imod at stå på en scene, foran et dommerpanel fra Disney.

Det beviste hun i en alder af bare 12 år, hvor hun, efter flere udtagelsesprøver på Hotel d'Angleterre i København, gik videre i en talentkonkurrence for Disney i USA.

"Det var helt random, (tilfældigt, red.), at min far så en Disney reklame på Ekstra Bladet, hvor man kunne tilmelde sig en konkurrence for skuespil, dans, model eller sang. Min far tilmeldte mig skuespil, og så skulle jeg bare møde op. Derinde skulle jeg rejse mig, når mit nummer blev råbt op, hvorefter jeg skulle sige en replik på engelsk, og så sætte mig ned igen."

Blandt mange håbefulde børn og unge, var Silje blandt de udvalgte, der gik videre til konkurrencen i USA.

"Vi bestilte en ferie dertil. Og i tiden inden rejsen, fik jeg nogle online sessions med en rødhåret dame, der hed Alisson. Da vi kom derover, øvede vi videre. Under selve konkurrencen sad dommerne fra Disney på en række nedenfor scenen. De kunne give et 'call back', som det hed, hvis de syntes, man havde talent."

Silje fortæller, at hun fik et 'call back' fra tre dommere.

"Det var jeg ret stolt af," siger hun og efterrationaliserer;

"Jeg syntes, det var mega fedt. Det var en rigtig god og sjov oplevelse, men det blev ikke til mere, fordi bureauet mente, at jeg skulle være lidt ældre. Så vi tog hjem, og så var det hestene igen. Men det betød, at jeg blev presset ud af min comfort zone, og jeg udviklede mig af det."

Benhård kalule Lokalavisen vil vide, om hun drømmer om at blive skuespiller?

"Måske vil jeg forfølge det en dag. Men foreløbig gælder det hestene."

Med det mener Silje sine to ponyer Bassy og Why not equus. Sidstnævnte er en kategori I pony. Med den drømmer hun om at komme med til World Cup og Europamesterskabet i ponyspring.

"Fordi det er en stor pony, kan jeg ride den indtil 2022, hvor jeg falder for aldersgrænsen indenfor ponyspringning. Det tegner godt med den. I weekenden red jeg min første fejlfri MA på den (MA betyder, at højden på springene max er 120 cm, red.). Indtil videre har jeg kun redet 5-6 stævner på den. Jeg købte den af Mathilda Bohlin fra Sverige, som også havde gjort det godt på den."

For sådan er det tilsyneladende typisk, når man er en ung, ambitiøs ponyrytter. At selvom man knytter sig til sin pony, så ved man som regel også, at det er på lånt tid, man har den.

Med andre ord er det ikke usædvanligt, at en dygtig springpony koster et sekscifret beløb. Så her er det for de flestes vedkommende benhård kalkule, hvis man skal have råd til at købe en ny pony, når man enten ikke kan nå videre, på den pony man har, eller hvis man er vokset fra den, og skal op på en pony der er større.

Travl hverdag "Når jeg skal sælge en af mine ponyer, så gør det da ondt. Den sidste pony, jeg solgte, var Seafield Silverspring, som jeg havde købt af en pige i Irland. Da jeg solgte den, gik den Grand Prix-klasser," fortæller Silje.

Det giver sig selv, at med skolen der skal passes, veninder der skal ses, og to - eller flere ponyer der skal rides, Silje er nemlig også med til at uddanne andres ponyer, så levnes der ikke tid til ret meget andet i hverdagen.

"Som regel tager jeg bussen hjem. Jeg gider ikke at cykle, lige nu er den også punkteret. Så når jeg kommer fra skole, holder jeg lige en halv times pause, jeg kigger på mobilen og får noget at spise. Og så går jeg ud og muger boksene hos mine ponyer, bagefter rider jeg. Om tirsdagen og onsdagen får jeg springundervisning af mor," svarer Silje på spørgsmålet til, hvordan hendes dag typisk ser ud. Så siger hun:

"Jeg kan ikke forestille mig ikke at ride, selvom man aldrig skal sige aldrig. På den lange bane drømmer jeg om at komme godt i gang som juniorrytter."

Siljes bedste resultater:

DM guld for hold i 2019

NM guld for hold i 2019

NM nr. 4 individuelt i 2019

DM sølv individuelt i 2019.

DM guld individuelt i 2020.